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Антонели: Беше трудно състезание и трудна победа!

  • 19 юли 2026 | 17:45
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Антонели: Беше трудно състезание и трудна победа!

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели Гран При на Белгия и с това записа шестата си победа в хода на сезон 2026.

„Страхотно е, че отново съм първи след няколко трудни състезания – заяви италианският пилот на Мерцедес пред световния шампион за 1997 Жак Вилньов. – Беше трудно състезание, с много битки. Трудна победа за нас.

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

„Загубихме първото място заради виртуалната кола за сигурност, но след това успяхме да се върнем отново начело.

„Стигнах трудно до победата, тъй като Шарл беше бърз и трябваше да се борим здраво с него и Ферари.“

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"Днес извадихме късмет по отношение развитието на шампионата и битката за титлата. Затова трябва да се използва всяка една възможност, тъй като ситуацията може много бързо да се промени. Трябва да продължим да се представяме максимално добре и ще видим какво ще стане на финала."

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Снимки: Gettyimages

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