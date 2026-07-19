Леклер: До самия край вярвах в победата

Шарл Леклер с Ферари завърши втори в Гран При на Белгия, като беше най-сериозният съперник на Антонели за победата и беше начело на колоната в продължение на 13 обиколки.

„До самия край вярвах в победата – заяви след финала Леклер. – Извадихме късмет с виртуалната кола за сигурност, тя дойде в подходящия момент за нас, но и темпото ни беше сравнително силно.

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

„Имаше пет или шест обиколки с твърдите гуми, в които имах проблеми с поведението на предницата, но след това поведението на колата се подобри.

„Сега се чувствам по-добре в колата. Със сигурност, имаме още работа, но това е стъпка напред.“

Антонели: Беше трудно състезание и трудна победа!

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Снимки: Gettyimages