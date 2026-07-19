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ЦСКА III с победа в голово шоу

  • 19 юли 2026 | 15:52
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ЦСКА III с победа в голово шоу

Третият тим на ЦСКА спечели с 6:3 като гост срещу Пирин (Разлог) в поредната проверка от предсезонната си подготовка. Момчетата на Даниел Моралес показаха разнообразна игра в атака и доминираха през целия двубой.

Домакините поведоха още в самото начало на мача, но в 15-ата минута ЦСКА изравни след центриране на Александър Димитров, при което Йоан Андреев се оказа най-съобразителен в наказателното поле.

Пет минути преди края на първата част отново Андреев даде преднина на "армейците" след центриране на Димитър Христов.

В началото на второто полувреме – само в рамките на 2 минути – ЦСКА отбеляза още две попадения, дело на Иван Дейков. Пирин все пак успя да се върне в мача и също отговори с два бързи гола за 3:4.

ЦСКА обаче затвърди разгромния си успех, след като Кристиан Митрушев и Любомир Праматаров успяха да преодолеят отбраната на съперника в заключителните минути и да фиксират крайното 3:6.

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