Струмска слава с класика в Разлог

Струмска слава победи с класическото 3:0 отбора на Пирин (Разлог) в третата си контролна среща от предсезонната подготовка. Първото полувреме завърши без голове, но радомирци бяха отборът, който диктуваше събитията.

Най-интересните положения през първата част бяха опасните удари на Китан Василев, Борислав Николов и Валентин Архипов, които не успяха да намерят целта.

През втората част Славата отново беше по-дейният от двата тима на терена. Първо Емилиан Петров откри резултата, а след това каращият проби Мартин Мутафчиев покачи на 2:0. Малко по-късно отново Петров оформи крайното 3:0. Георги Янев се отличи с три асистенции.

И в този двубой, както и в предишните контролни срещи, в игра се появиха всички налични футболисти.

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