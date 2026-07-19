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Намери ли Ред Бул следващия състезателен инженер на Верстапен?

  • 19 юли 2026 | 12:44
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Според информация от нидерландски медии, в Ред Бул вече са определили кой ще бъде следващият състезателен инженер на Макс Верстапен във Формула 1.

Ред Бул е избрал заместника на Джанпиеро Ламбиазе, който ще бъде новият глас в ухото на четирикратния световен шампион. Според публикация във вестник „Де Телеграаф“, Том Харт ще заеме горещия стол, след като Ламбиазе се премести в Макларън.

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В репортаж на уважавания нидерландски журналист Ерик ван Харен, който е надежден източник по въпроси, свързани с Верстапен, се твърди, че Ред Бул е постигнал споразумение с Харт да поеме ролята от Ламбиазе.

Харт, който е инженeр по представянето на Верстапен от 2020, е трябвало да напусне Ред Бул, за да се присъедини към Уилямс. Сега обаче той ще остане в отбора след драматичен обрат, като шефът на Ред Бул Лоран Мекис и неговият колега от Уилямс Джеймс Ваулс са постигнали споразумение за разрешаване на въпроса.

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Харт няма да е първият инженер по представянето, който бива повишен до позицията на състезателен инженер. Преди това Маркъс Дъдли беше инженер по представянето на Люис Хамилтън в Мерцедес, преди да бъде назначен за състезателен инженер на Джордж Ръсел през 2023 г.

Ламбиазе, който е състезателен инженер на Верстапен през последното десетилетие, се съгласи да се присъедини към Макларън и да стане главен състезателен директор на отбора от 2028 г.

Бъдещето на самия Верстапен остава неясно на фона на слуховете, че може да последва Ламбиазе в Макларън. Въпреки че има договор с Ред Бул до края на 2028 г., Верстапен има клауза за представяне в настоящото си споразумение, която би му позволила да напусне в края на годината, ако пожелае.

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Верстапен отказва да коментира ширещите се спекулации около бъдещето си, но мениджърът му Реймънд Вермюлен наскоро разкри, че намерението на 28-годишния пилот е да изпълни остатъка от договора си с Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages

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