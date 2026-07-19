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Лиам Лоусън заяви, че е извлякъл максимума от колата си предвид липсата на подобрения

  • 19 юли 2026 | 10:36
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Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън направи честна оценка на представянето си в квалификацията за Гран При на Белгия, като призна, че е извлякъл максимума от своя болид, въпреки че не разполага с подобренията, монтирани на колата на съотборника му Арвид Линдблад.

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Новозеландецът кара без новия пакет с подобрения по въздушната кутия на пистата „Спа“, но се очаква да го получи за следващия кръг – Гран При на Унгария. За Линдблад обаче подобрението доведе до значителна разлика, като британецът с лекота достигна до третата фаза на квалификацията, докато Лоусън отпадна във втората.

Лоусън се класира 11-и, но ще стартира девети заради наказания на Ландо Норис и Исак Хаджар. Въпреки това той не е сигурен дали дори въздушна струя от друг болид би била достатъчна, за да го изпрати в последната част на квалификацията.

Запитан дали изтегляне би му донесло много време в обиколката, Лоусън заяви: „Може би малко, но честно казано, дори и да бяхме влезли в третата част, щеше да е за десето място.

„Истината е, че просто не бяхме достатъчно бързи през целия уикенд. Мисля, че сглобихме доста добър автомобил спрямо това, с което разполагахме. Бях много доволен от баланса, но да, това е положението“, добави той.

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Новият пакет на Рейсинг Булс се представи блестящо при Линдблад, който записа най-добрата си квалификация във Формула 1 и ще стартира от седмата позиция.

Приятелско съревнование между Линдблад и Лоусън е определило кой ще получи подобрението този уикенд, като то е отишло при британеца, след като той се е класирал по-напред в квалификацията на „Силвърстоун“. Въпреки това за Лоусън има известно разочарование, че не разполага с новия пакет на „Спа“, предвид голямата разлика, която той е създал.

Коментирайки дали изпитва фрустрация от липсата на подобрението, Лоусън отговори: „Да, честно казано, бяхме бавни през целия уикенд. Така че това може би беше очаквано донякъде.

„Дали е по-мощно, отколкото очаквахме, не съм сигурен. Но определено ни костваше скорост през целия уикенд и мисля, че влизайки в квалификацията, честно казано, сглобихме най-добрата възможна кола, която имахме. Но изглежда, че те са намерили доста голяма стъпка напред с пакета, с който разполагат“, завърши новозеландецът.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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