Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Коя ще е най-добрата стратегия на "Спа" днес?

Коя ще е най-добрата стратегия на "Спа" днес?

  • 19 юли 2026 | 10:09
  • 1233
  • 0

От официалния доставчик на гуми във Формула 1, Пирели, на практика гарантират, че днешното състезание за Гран При на Белгия ще включва само едно единствено спиране в бокса, ако не завали на „Спа“.

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?
Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

Данните на италианската компания, събрани в хода на свободните тренировки в Ардените, показват, че и трите типа гуми за сух за подходящи за използване в надпреварата в най-различни комбинации. Все пак от Пирели смятат, че най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 44 обиколки на най-дългото трасе в календара е старт със средно твърдите гуми, с които да се изкарат първите между 17 и 23 тура, след което да се премине към твърдите сликове до финала.

От гледна точка наличните гуми за състезанието, единствено пилотите на Алпин, Ауди и Кадилак разполагат с по само един комплект от твърдите сликове, а всички други имат по два. При Ауди и Кадилак това е за сметка на допълнителен комплект от средно твърдата смес, докато в Алпин са подходили най-агресивно и имат повече меки гуми за състезанието.

Надпреварата за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

  • 19 юли 2026 | 08:00
  • 4372
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

  • 19 юли 2026 | 07:33
  • 31270
  • 1
Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

  • 18 юли 2026 | 23:25
  • 1211
  • 0
Леклер: Разликата с Мерцедес идва от мощността, можех да съм по-напред

Леклер: Разликата с Мерцедес идва от мощността, можех да съм по-напред

  • 18 юли 2026 | 18:53
  • 2564
  • 2
Норис: Имам план как да си пробия път напред!

Норис: Имам план как да си пробия път напред!

  • 18 юли 2026 | 18:44
  • 1264
  • 0
Верстапен: Хаджар свърши много добра работа като ме изтегли

Верстапен: Хаджар свърши много добра работа като ме изтегли

  • 18 юли 2026 | 18:36
  • 1873
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Спа": Червен флаг, Цолов е 15-ти (следете на живо)

Формула 2 от "Спа": Червен флаг, Цолов е 15-ти (следете на живо)

  • 19 юли 2026 | 11:30
  • 10298
  • 11
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 5179
  • 17
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

  • 19 юли 2026 | 02:02
  • 134832
  • 532
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 52450
  • 101
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

  • 19 юли 2026 | 09:11
  • 951
  • 0
Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

  • 19 юли 2026 | 07:04
  • 9851
  • 5