Коя ще е най-добрата стратегия на "Спа" днес?

От официалния доставчик на гуми във Формула 1, Пирели, на практика гарантират, че днешното състезание за Гран При на Белгия ще включва само едно единствено спиране в бокса, ако не завали на „Спа“.
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Данните на италианската компания, събрани в хода на свободните тренировки в Ардените, показват, че и трите типа гуми за сух за подходящи за използване в надпреварата в най-различни комбинации. Все пак от Пирели смятат, че най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 44 обиколки на най-дългото трасе в календара е старт със средно твърдите гуми, с които да се изкарат първите между 17 и 23 тура, след което да се премине към твърдите сликове до финала.
От гледна точка наличните гуми за състезанието, единствено пилотите на Алпин, Ауди и Кадилак разполагат с по само един комплект от твърдите сликове, а всички други имат по два. При Ауди и Кадилак това е за сметка на допълнителен комплект от средно твърдата смес, докато в Алпин са подходили най-агресивно и имат повече меки гуми за състезанието.
Надпреварата за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages