Норис: Имам план как да си пробия път напред!

Световният шампион Ландо Норис се класира трети в квалификацията за Гран При на Белгия, но той има наказание с 10 места назад на старта, така че утре ще потегли 12-и на „Спа“.

„Не сме променяли нищо по колата, но на тази писта сме по-бързи – заяви пилотът на Макларън. – Хубаво е, че завърших в челото, но имам наказание от 10 позиции назад. Иначе щеше да е хубаво да сме в битката за предни позиции и да видим какво можем да постигнем срещу лидерите.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Kimi and Max on the front row for the third time this season 🙌#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PVhvbWhw7N — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

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„Много добре квалификация за нас, много добра последна обиколка от мен. През целия уикенд съм доволен от представянето ни. Това е почти като домашно състезание за мен и тук винаги се представям по-добре. Надявам се на добро състезания утре и да се забавляваме.

„Определено имам план как да си пробия път напред през колоната, да видим дали ще се получи.“

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Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages