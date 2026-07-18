Антонели: С Макс на първа редица стартът ще е решаващ

Андреа Кими Антонели спечели шестата си квалификация този сезон във Формула 1, но лидерът в шампионата е наясно, че утре битката в Гран При на Белгия няма да е лесна.

„Страхотно е да съм на полпозишън – заяви италианецът. – Сесията не беше лесна за мен, пистата много се промени. Но ние подобрявахме представянето си обиколка след обиколка и накрая взехме първото място.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Kimi and Max on the front row for the third time this season 🙌#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PVhvbWhw7N — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Кими Антонели напълно разби конкуренцията в квалификацията на "Спа"

„Утре е напълно нов ден и разбира се, с Макс на първа редица до мен, ще е много важно да направя добър старт и да съм начело на колоната на влизането в завой №5. Стартът ще е решаващ.

„Последната ми обиколка в квалификацията беше добра, подобрих много представянето си във втория сектор, но оставих малко време тук и там. Но съм доволен.“

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Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages