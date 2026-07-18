Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: С Макс на първа редица стартът ще е решаващ

Антонели: С Макс на първа редица стартът ще е решаващ

  • 18 юли 2026 | 18:28
  • 192
  • 0
Антонели: С Макс на първа редица стартът ще е решаващ

Андреа Кими Антонели спечели шестата си квалификация този сезон във Формула 1, но лидерът в шампионата е наясно, че утре битката в Гран При на Белгия няма да е лесна.

„Страхотно е да съм на полпозишън – заяви италианецът. – Сесията не беше лесна за мен, пистата много се промени. Но ние подобрявахме представянето си обиколка след обиколка и накрая взехме първото място.

Кими Антонели напълно разби конкуренцията в квалификацията на "Спа"
Кими Антонели напълно разби конкуренцията в квалификацията на "Спа"

„Утре е напълно нов ден и разбира се, с Макс на първа редица до мен, ще е много важно да направя добър старт и да съм начело на колоната на влизането в завой №5. Стартът ще е решаващ.

„Последната ми обиколка в квалификацията беше добра, подобрих много представянето си във втория сектор, но оставих малко време тук и там. Но съм доволен.“

Кими Антонели начело и преди квалификацията в Белгия, Хамилтън катастрофира
Кими Антонели начело и преди квалификацията в Белгия, Хамилтън катастрофира
 Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

  • 18 юли 2026 | 16:07
  • 30416
  • 20
Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Той е следващият на опашката

Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Той е следващият на опашката

  • 18 юли 2026 | 15:13
  • 9375
  • 2
Кими Антонели начело и преди квалификацията в Белгия, Хамилтън катастрофира

Кими Антонели начело и преди квалификацията в Белгия, Хамилтън катастрофира

  • 18 юли 2026 | 14:39
  • 4665
  • 0
Кале Рованпера каза кога ще се върне в състезанията

Кале Рованпера каза кога ще се върне в състезанията

  • 18 юли 2026 | 14:15
  • 558
  • 0
Оливър Солберг най-после спря победната серия на Сами Паяри в Естония

Оливър Солберг най-после спря победната серия на Сами Паяри в Естония

  • 18 юли 2026 | 14:05
  • 492
  • 0
Пирели: Меките гуми се износват повече, защо отборите пазят твърдите сликове?

Пирели: Меките гуми се износват повече, защо отборите пазят твърдите сликове?

  • 18 юли 2026 | 13:44
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

  • 18 юли 2026 | 16:07
  • 30416
  • 20
11-те на Септември (Сф) и Арда, Доминик Янков отсъства

11-те на Септември (Сф) и Арда, Доминик Янков отсъства

  • 18 юли 2026 | 18:04
  • 2139
  • 2
Левски разпродаде "Герена" за часове

Левски разпродаде "Герена" за часове

  • 18 юли 2026 | 16:54
  • 9843
  • 32
Анализът на Нико Петров: Пресата на Левски, проблемите в защита и новият талант под рамката

Анализът на Нико Петров: Пресата на Левски, проблемите в защита и новият талант под рамката

  • 18 юли 2026 | 15:04
  • 10082
  • 17
Исторически разгром с 6:1 или последната среща между Испания и Аржентина

Исторически разгром с 6:1 или последната среща между Испания и Аржентина

  • 18 юли 2026 | 13:32
  • 14708
  • 25
България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

  • 18 юли 2026 | 14:36
  • 11633
  • 16