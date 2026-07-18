Верстапен: Хаджар свърши много добра работа като ме изтегли

Макс Верстапен остана втори в квалификацията за Гран При на Белгия и веднага след финала отбеляза приноса на втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар за този успех.

„Изтеглянето на Исак определено ми помогна, иначе нямаше да съм втори – поясни Верстапен. – Може би щях да съм шести или нещо такова.

Кими Антонели напълно разби конкуренцията в квалификацията на "Спа"

„Исак, който знаеше, че ще стартира от дъното на решетката, свърши много добра работа като ме изтегли в последния сектор и затова съм втори.

„Със сигурност, утре ще си гледам много в огледалата заради пилотите, които стартират около мен, но днес постигнахме добър резултат.

Антонели: С Макс на първа редица стартът ще е решаващ

„Мисля, че колата ни се представя прилично през целия уикенд, може би не на нивото, на което е Антонели. Но сме доволни, че сме на първа редица, тимът се справи много добре.

„Тук състезанията винаги са трудни заради работата с гумите и темпото в дълги серии обиколки, ще направя най-доброто, на което съм способен и ще видим къде сме.“

Гюнтер Щайнер: Глупости са, че Верстапен ще отиде в Макларън

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages