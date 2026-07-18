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Гюнтер Щайнер: Глупости са, че Верстапен ще отиде в Макларън

  • 18 юли 2026 | 18:08
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Гюнтер Щайнер: Глупости са, че Верстапен ще отиде в Макларън

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер определи като „глупости“ спекулациите, че бившият световен шампион Макс Верстапен може да се озове в Маларън в близко бъдеще.

„Това са глупости – беше категоричен италианецът. – Зак Браун винаги подкрепя своите пилоти и обяснява, че тимът няма нужда от промяна в това отношение. Но ако смени единия от пилотите си, това ще отнеме от доверието в него.

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„Ясно е, че Макс се оглежда за по-добър отбор, нормално е, всеки би го направил. Но Макс трябва да отиде в Мерцедес или във Ферари. Там обаче няма свободен автомобил за него, освен ако ФИА или ФОМ не накарат отборите да ползват три болида. И в двата отбора има силни и добри пилоти, които отборите искат да задържат. Така че ще е много трудно.

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„Макс иска различен автомобил, но в момента няма да намери нищо по-добро от това, с което разполага. Той трябва да направи така, че Ред Бул да спре да губи хора и да започне да наема по-добри служители, тимът има инфраструктурата да е отново на върха.“

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Снимки: Gettyimages

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