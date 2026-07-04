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Тунчев: Чакаме нападател

  • 4 юли 2026 | 21:15
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Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори пред Sportal.bg след проверката с Локомотив (Пловдив). "Смърфовете" спечелиха с 2:0, а бившият национал призна, че чака отборът му да се подсили с нападател - било то централен или такъв, който умее да играе по двата фланга.

"Доволен съм от старанието, създадохме хубави неща. Първите десетина минути не стояхме добре, след което се справяхме доста добре. Допускаме стари грешки, допуснахме преход на Локомотив при наша атака. При втория гол - неравност на терена. Създадохме три-четири много добри ситуации. Нормално дойде и умората, имаше ротации, в такъв период сме. Резултатът не е чак толкова важен в тези контроли.

Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част
Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част

Имаме игрово леко подобрение спрямо предишните две контроли, ще работим да чистим грешките, остават ни две добри контроли. Опитвам се да натоварвам еднакво всички, в последните две срещи може би ще е по-различно. Чакаме да вземем един атакуващ футболист и може би с това ще приключим - нападател, да. Дали централен, дали такъв, които играе по фланговете. Жоро Николов все още не е готов да играе, тренира на пълни обороти, но не е готов за мачове", каза Сашо Тунчев в Самоков.

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