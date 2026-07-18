Струмска слава със загуба в Банско

Струмска слава загуби с 2:4 от ФК Банско в четвъртата си контролна среща от предсезонната подготовка.Първото полувреме беше по-силно за „Славата“.

Китан Василев откри резултата в 12-ата минута. Последваха добри възможности пред Китан Василев, Борислав Николов и Румен Гьонов, но ударите им не намериха целта. Малко преди почивката Виктор Ергин изравни за домакините и двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 1:1.

След почивката Банско стигна до пълен обрат и победа с 4:2. В началото на второто полувреме опитният нападател Георги Фикийн се разписа с глава след центриране от ъглов удар. В 60-ата минута Жоро Рошков се възползва от грешка при изнасянето на топката от Антонио Кирилов и покачи на 3:1.

Само две минути по-късно Ибрахим Шериф отбеляза красиво попадение с удар от около 30 метра за 4:1. В заключителните минути Мартин Иванов намали резултата, оформяйки крайното 4:2 в полза на ФК Банско.Както и в предишните контролни срещи, старши треньорът даде игрово време на всички налични футболисти.

Последната контрола на Струмска слава е в сряда, 22 юли, срещу втория отбор на израелския Бней Йехуда. Срещата ще се играе в Правец и започва в 11:00 часа.

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