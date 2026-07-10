Струмска слава с нов директор

Бившият футболист на Струмска слава Кристин Станчев е новият изпълнителен директор на клуба. Той е на 38 години, възпитаник на Техническата професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров" в град Радомир. Станчев е собственик и управител на фирма "Геома Електрик", която се занимава с изграждане на електроинсталации.

Връзката му с футбола започва още в ранна детска възраст, когато започва да тренира в школата на Струмска слава, а впоследствие играе и за мъжкия отбор.

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"Фокусът върху нашите деца ще бъде на първо място. Представителният отбор не може да функционира без детско-юношеската школа. Надявам се привържениците на клуба да стават все повече и да подкрепят отбора, както го правеха още по времето, когато аз бях на терена", бяха първите думи на новия изпълнителен директор на клуба.

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