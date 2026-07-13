Струмска слава с нов треньор

Чавдар Димитров е новият старши треньор на Струмска слава.

Димитров е възпитаник на радомирския клуб, а във футболната си кариера преминава и през школата на Витоша (Бистрица). Като състезател записва участия за Витоша (Бистрица) в Югозападната Трета лига, а впоследствие защитава цветовете на Струмска слава във Втора лига през пролетния полусезон на кампанията 2021/22 и през сезон 2022/23.

Макар и отскоро да е част от ДЮШ на Струмска слава, Чавдар Димитров ще продължи работата си в нея, като съвместява тази дейност с новата си длъжност.



Ахмед Адемов, който досега водеше тренировъчния процес на първия отбор, ще продължи да бъде част от щаба като играещ помощник-треньор. Валентин Тодоров, който е дългогодишен треньор на вратарите в клуба, също ще бъде част от щаба на новия старши треньор.

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