Оливър Солберг най-после спря победната серия на Сами Паяри в Естония

Миналогодишният победител Оливър Солберг (Тойота) успя да спре серията поредни етапни победи на водача в рали „Естония“ Сами Паяри (Тойота), като това стана едва в десетата скоростна отсечка днес.

Вчера Паяри спечели първите 7 етапа на деветия кръг от WRC, днес взе първите две сутрешни отсечки, но другите две преди обедния сервиз бяха за Солберг.

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Това обаче не се отрази особено на разликата между двамата – Паяри пристигна в сервизната зона с аванс от 14,1 секунди, т.е за сутрешните етапи той загуби само 0,6 секунди от аванса си.

В битката за третото място Адриен Фурмо има аванс от 5,6 секунди пред съотборника си в Хюндай Тиери Нювил, но пък французинът е на 39 секунди от Паяри.

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Топ 6 допълват още двама пилоти на Тойота: световният шампион Себастиен Ожие е пети, а лидерът в класирането в WRC Елфин Еванс – 6-и.

Днес от пилотите с Rally1 автомобили отпадна само Джошуа Макърлийн, който първо спря в откриващия етап за деня и престоя 10 минути в отсечката, а малко по-късно се отказа заради повреда.

В WRC2 начело остава Роберт Вирвес (Шкода), зад него Рупе Корхонен (Тойота) излезе втори пред Теему Сунинен (Тойота), но разликата между двамата финландци е едва 1,7 секунди. Вирвес има аванс от 7 секунди пред Корхонен.

До края на деня остават още 5 отсечки – по две минавания на „Камбия“ (23,74 км) и „Отепаа“ (15,16 км) и последният етап за днес – „Тарту Валд“ (1,76 км).

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Снимки: Imago