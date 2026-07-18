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Пирели: Меките гуми се износват повече, защо отборите пазят твърдите сликове?

  • 18 юли 2026 | 13:44
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Петъчните тренировки за Гран При на Белгия във Формула 1 осигуриха някои интересни резултати за доставчика на гуми в световния шампионат Пирели. Главният инженер на италианската компания Симоне Бера коментира някои от интересните акценти в първите две свободни тренировки.

„В петък сцеплението на пистата беше по-ниско заради дъжда, който валя през нощта и кратките превалявания през деня – обясни Бера. – Ако обаче не завали отново нивото на сцепление ще се повиши до очакваните нива.

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„Деградацията при меките сликове е по-сериозна от очакваното, като това важи за предните и за задните гуми. Предните се износват повече заради абразивния асфалт, а задните заради термичната деградация. До края на уикенда температурите ще са по-ниски, състоянието на трасето ще се подобрява, така че не очакваме това да се повтори.

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„Разликата между меките и средно твърдите гуми е между 0,4 и 0,5 секунди – допълни Бера. – В първата тренировка много малко пилоти работиха с твърдите сликове, а повечето запазиха по два комплекта твърди гуми. Любопитно ми е защо се случва това, при условие, че се очаква състезанието утре да е само с един бокс за всички?“

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Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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