Леклер подкрепя Антонели за титлата, но при едно условие

Звездата на Ферари Шарл Леклер обяви, че подкрепя Андреа Кими Антонели в битката за световната титла във Формула 1, но при едно условие. И то е, пилот на Скудерията вече да няма шанс да се бори за първото място в крайното класиране.

Леклер даде това обяснение в ефира на Sky Sports Италия преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Белгия на „Спа“.

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„Ако Ферари не спечели титлата, надявам се Кими да го направи. В него виждам себе си като по-млад“, обясни Леклер пред възторжения италиански екип.

Кампанията на Антонели този сезон, в който той е фаворитът за световната титла, разбуни сериозна дискусия в Италия дали младият италианец един ден ще стане пилот на Ферари.

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Снимки: Gettyimages