Експериментът на Ферари се провали, но отборът остава заплаха за Гран При на Белгия

Техническият анализатор на racingnews365.com Паоло Филзети разглежда в детайли какво се случи в първите две свободни тренировки за Гран При на Белгия и защо експериментът на Ферари не даде очаквания резултат.

Да се направят ясни заключения след първите две тренировъчни сесии на „Спа“ не е никак лесна задача. Вместо да очертаят последователна картина, първата и втората свободна тренировка разказаха много различни истории, което затруднява идентифицирането на ясна тенденция, свързваща двете.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

Единствената обща нишка и в двете сесии беше изключително сложното управление на възстановяването на електрическа енергия около легендарната писта. Първата тренировка поне предложи сравнително ясна представа за силните и слабите страни на всеки болид, като представянето по сектори очерта полезна картина за възможностите на всеки пакет.

Втората тренировка обаче беше съвсем различна. Тя може да се характеризира най-добре като сесия на целенасочени експерименти със стратегии за разгръщане на енергията, а не на представителни бързи обиколки.

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Кими Антонели до голяма степен беше изключение от тази тема. Мерцедес направи корекции в настройките на неговия W17 след трудности в първата сесия, което позволи на италианеца да има по-безпроблемна втора тренировка. Важно е да се отбележи, че Мерцедес ограничи промените си до механичните настройки и не промени съществено стратегията за управление на енергията, която вече използваше.

Провал за експеримента на Ферари, но инженерите виждат път напред

За Ферари подходът във втората тренировка беше значително по-различен. Болидът SF-26 беше поразително бърз във втория сектор по време на първата сесия, изпреварвайки всички останали автомобили в този участък от пистата.

Hands up who loves these views? 🙋 pic.twitter.com/gCR1ybXPy9 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 17, 2026

Вместо просто да усъвършенстват това, което работеше, инженерите на Скудерията използваха втората сесия, за да изпробват ревизирана стратегия за събиране на енергия. Заявената цел беше да се преразпредели предимството от средния сектор към другите два, които се оказаха проблемни в първата тренировка, особено последният.

Експериментът не протече по план. Комбинация от леки намаления на аеродинамичното притискане и променената енергийна стратегия „изядоха“ предимството на SF-26 във втория сектор с около половин секунда, без да донесат компенсаторните ползи в другите части на пистата, на които Ферари се надяваше.

Ready for more tomorrow, Spa 👌 pic.twitter.com/Wl01FE5hQA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 17, 2026

Източници сочат, че инженерите на Ферари имат ясна представа за наличния потенциал и вярват, че упражнението, въпреки резултата си, им е дало полезни насоки за усъвършенстване както на настройките на автомобила, така и на подхода за разгръщане на енергията преди квалификацията в събота.

Изводът е, че суровите разлики, видени във втората тренировка, не са надеждно отражение на реалната позиция на SF-26 на „Спа“. Изоставането на Люис Хамилтън от седем десети и разликата от 1.1 секунди при Шарл Лeклер, която отчасти се дължи и на грешка в бързата му обиколка, трябва да се разглеждат през тази призма, а не да се приемат за чиста монета.

Ready to kick it up a notch in Spa 🇧🇪 🔥 pic.twitter.com/HuRxLGguJr — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 18, 2026

Петъчните тренировки поне позволиха на Ферари да събере полезни данни за състезателното темпо с различните типове гуми. Третата свободна тренировка сега ще послужи като ключова възможност за оценка на промените, произтичащи от обширните данни, събрани през деня.

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Снимки: Gettyimages