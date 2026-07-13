Аталанта предлага нов договор на бразилски национал след пропадналия му трансфер в Юнайтед

Бразилският национал Едерсон няма да се присъедини към Манчестър Юнайтед през настоящото лято, а вместо това се очаква Аталанта да му предложи нов договор в опит да го задържи в Бергамо.

Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели

Трансферът в английския клуб няма да се осъществи поради опасения, възникнали по време на медицинските прегледи на футболиста. 27-годишният полузащитник премина първа серия тестове, докато беше в Съединените щати за Световното първенство, но това не е удовлетворило Юнайтед и се очакваше той да се подложи на втора серия прегледи във Великобритания.

🚨💣 CONFIRMED: Manchester United send formal confirmation to Atalanta about Éderson deal OFF, as exclusively revealed on Friday.



Brazilian midfielder won’t join #MUFC and Atalanta offered him new deal until June 2031 — to be negotiated.



Éderson, disappointed and back to Italy. pic.twitter.com/1Iym9ubyf2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

В момента Едерсон е в последната година от договора си с Аталанта, който изтича през лятото на 2027-а. По информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, клубът ще опита да удължи контракта на бразилеца. От италианския тим твърдят, че футболистът няма сериозни проблеми с физическа форма или медицински проблеми, но предлагането на нов договор би могло да помогне за укрепване на позицията на “нерадзурите”, ако играчът отново поиска трансфер.

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Снимки: Gettyimages