Аталанта предлага нов договор на бразилски национал след пропадналия му трансфер в Юнайтед

Бразилският национал Едерсон няма да се присъедини към Манчестър Юнайтед през настоящото лято, а вместо това се очаква Аталанта да му предложи нов договор в опит да го задържи в Бергамо.
Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели
Трансферът в английския клуб няма да се осъществи поради опасения, възникнали по време на медицинските прегледи на футболиста. 27-годишният полузащитник премина първа серия тестове, докато беше в Съединените щати за Световното първенство, но това не е удовлетворило Юнайтед и се очакваше той да се подложи на втора серия прегледи във Великобритания.
В момента Едерсон е в последната година от договора си с Аталанта, който изтича през лятото на 2027-а. По информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, клубът ще опита да удължи контракта на бразилеца. От италианския тим твърдят, че футболистът няма сериозни проблеми с физическа форма или медицински проблеми, но предлагането на нов договор би могло да помогне за укрепване на позицията на “нерадзурите”, ако играчът отново поиска трансфер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages