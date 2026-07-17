Шарл Леклер каза кое е най-голямото му предизвикателство през 2026 година

Шарл Леклер вярва, че основното предизвикателство за него през 2026 година се е появило в опита му да съчетае своя „агресивен“ стил на пилотиране с изискванията на настоящите болиди във Формула 1.

Монегаскът заяви, че е направил няколко промени в подхода си към състезателния уикенд за Гран При на Великобритания, за да извлече максимума от своя Ферари SF-26. Това в крайна сметка доведе до първата му победа за сезона и първа от 2024 година насам.

Шарл Леклер иска да докаже, че победата му на "Силвърстоун" не е била случайна

След огромните промени в регулациите както за задвижващите системи, така и за шаситата през този сезон, колите предлагат на пилотите много по-различно изживяване. Макар че предизвикателството с управлението на енергията е може би най-очевидно, тъй като разпределението ѝ се превърна в значителна част от пилотирането на тазгодишните болиди, по-ниските нива на притискаща сила също наложиха нов подход.

Въпреки че Леклер вече изравни съотборника си Люис Хамилтън с по една победа през сезона, той леко изостава от по-опитния си колега след първата третина от сезон 2026. Пилотът от Монако подчерта, че причината за това е цялостната формула на болидите, а не че SF-26 по-естествено пасва на Хамилтън.

Какво трябва да направи Ферари, за да победи Мерцедес?

„Не мисля, че проблемът е в самия болид на Ферари“, каза Леклер. „Смятам, че е по-скоро свързано с това поколение автомобили. Като цяло имам доста агресивен стил на пилотиране.



„Мисля, че това е било сила през кариерата ми. Но с тези коли понякога трябва да внимаваш да не прекалиш, защото тогава спадът е доста голям.



„Можеш да започнеш да губиш доста мощност от задвижващата система, ако не си ефективен, ако не подаваш газ по чист начин, ако просто не правиш нещата последователно.



„Тогава става малко сложно, защото се сблъскваш с много различни проблеми, при които скоростта ти в следващия завой е различна, а това променя точката ти на спиране и постоянно трябва да адаптираш ориентирите си, което прави всичко много, много трудно. Така че мисля, че имаше малко от това.



„Имаше и няколко неща, които просто промених в Силвърстоун, за да се опитам да се приспособя към това поколение автомобили и да подпомогна пилотирането си с тях. Това направи нещата доста, искам да кажа, доста по-добри.



„Но както казах в Силвърстоун, това е нещо, което искам да докажа на няколко писти. Много съм щастлив от победата в състезанието, но не е като с една победа всичко да е наред и да съм спокоен. Така че има много работа, за да се опитам да запазя тази форма и най-вече това усещане.



„Ако усещането е налице, както казвах по-рано, винаги е било така – когато се чувствам добре с колата, обикновено времената за обиколка и представянето идват.“

Шарл Леклер обясни забележителната си трансформация на „Силвърстоун“

Леклер продължи, обяснявайки, че не е имало непременно един-единствен повратен момент, в който е осъзнал трудностите си, но е забелязал ключов елемент след продължително преглеждане на данните си след спринтовата квалификация на „Силвърстоун“. Въпреки че не желаеше да разкрива подробности, пилотът на Ферари сподели, че опитът му да промени това, след като режимът на закрит парк приключи след спринтовото състезание, му е донесъл много повече комфорт.

„Много е трудно да се каже [къде беше повратната точка], защото не е толкова лесно, колкото един момент, в който осъзнаваш всичко, което си правил грешно.



„Изисква се много работа и опити да разбереш от данните какво ме кара да се чувствам по-малко комфортно с тези коли. Но имаше един момент в петък вечерта в Силвърстоун, когато видях един детайл.



„Казах си: „Добре, това е много трудно за количествена оценка, но ако успея да го променя и да го направя повече по мой вкус, тогава усещането ми най-вероятно ще бъде много по-добро“. И когато го направих в събота следобед, когато можехме да променим колата, нещата бяха много по-добри. Така че, да, това е хубаво нещо.



„За съжаление, не мога да дам много повече подробности. Така че не знам дали има голям смисъл да се опитвам да го обясня, без да давам детайли, защото по този начин казаното от мен няма много смисъл.



„Но просто искам да кажа, че всичко се свежда до много фини детайли и не е толкова черно-бяло, колкото може да изглежда. Но беше страхотно да видя, че се отплати“, обясни Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages