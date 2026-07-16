Какво трябва да направи Ферари, за да победи Мерцедес?

Бившият пилот от Формула 1 Джолиън Палмър и победителят в състезания от Индикар Джеймс Хинчклиф смятат, че Ферари трябва да вземе трудното решение да фаворизира Люис Хамилтън пред Шарл Леклер, ако иска да отправи сериозно предизвикателство към Мерцедес през този сезон.

A smooth start to the Spa weekend with LH 🧖‍♂️ pic.twitter.com/a8VbdLV1np — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 16, 2026

В подкаста F1 Nation двамата обсъдиха промените в отбора от Маранело след ГранПри на Великобритания, където Леклер спечели първата си победа за сезона, а Хамилтън завърши трети. Въпреки завръщането на монегаския пилот на най-високото стъпало на подиума, Хинчклиф заяви, че най-голямата надежда на Ферари да свали доминиращия пакет на Мерцедес и лидера в шампионата Кими Антонели е да заложи изцяло на Хамилтън.

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„Шарл свърши забележителна работа. Ферари свършиха забележителна работа. Не мисля, че очаквахме да са толкова близо, колкото бяха, точно както в Испания. Нещата се развиха малко наопаки. Но мисля, че в крайна сметка Мерцедес все още има предимство“, обясни Хинчклиф.



„Смятам, че ако успеят да се справят с проблемите с надеждността, стратегията и други подобни неща, те имат двама страхотни пилоти, страхотна кола, страхотна задвижваща система и определено отиват в Белгия като фаворити.



„Колкото и да мразя тази философия на теория, ако Ферари има някакъв шанс, мисля, че трябва да подкрепят един пилот. И в момента, предвид разликата между Шарл и Люис, трябва да подкрепят Люис.



„За щастие, Шарл е достатъчно бърз. Върнете се към миналата година – беше Макс срещу двата Макларъна, нали? Те си отнемаха точки един на друг, което му помогна, но той нямаше съотборник, който да му помага, като пречи и отнема точки и от двамата им съперници.



„В случая на Ферари в момента, те имат двама пилоти, които се представят на много високо ниво. И ако решат да направят това, което знаем, че Ферари няма проблем да прави и го е правило много пъти в миналото, това е най-добрият им шанс. Все още е малко вероятно, но е най-добрият им шанс“, добави канадецът.

Making the rounds in 🇧🇪💪 pic.twitter.com/7cMgkiA2Rh — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 16, 2026

Палмър, който и преди се е застъпвал за въвеждането на отборни заповеди във Ферари, потвърди позицията си.

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„Съгласен съм. Беше впечатляващо, че бяха толкова конкурентоспособни на „Силвърстоун“. Това е добър знак, че ще бъдат конкурентни на по-голям брой писти, но все пак, като погледнем към „Спа“, си мислим, че Мерцедес ще има предимство.



„Смятам, че беше страхотно, че Льоклер беше бърз. Беше брилянтно за него и за увереността му, че спечели състезанието. За мен беше впечатляващо да видя, че когато Ферари спечели този път, особено в началото на състезанието, имаше два болида на Ферари отпред срещу един на Мерцедес.



„Когато погледнем към Барселона, имаше два Мерцедеса и едно Ферари, а Льоклер не беше там за състезанието. Очевидно той катастрофира в квалификацията, но в онзи момент не разполагаше с темпото или постоянството. Така че присъствието му в битката е очевидно брилянтно“, каза бившият пилот и настоящ водещ анализатор на F1 TV.

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Снимки: Gettyimages