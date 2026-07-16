Люис Хамилтън предложи решение след разочароващия финал на "Силвърстоун"

Люис Хамилтън даде знак, че би подкрепил идеята състезателният директор във Формула 1 (Руи Маркеш) да има повече „свобода“ да спира състезания с червен флаг в заключителните етапи, за да се избегне финал зад кола за сигурност.

Comfiest seat of the weekend 👀 pic.twitter.com/l99TSjEDcz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 16, 2026

След късната катастрофа на Макс Верстапен на „Силвърстоун“ имаше очаквания, че колата за сигурност ще се прибере в края на 51-та обиколка, за да позволи един последен състезателен тур, който да определи победителя в Гран При на Великобритания. Въпреки това, следвайки правилника, колата за сигурност трябваше да се оттегли в края на последната 52-та обиколка, което означаваше, че нямаше как да има изпреварвания и Шарл Леклер спечели състезанието. От ФИА обясниха, че „софтуерна грешка“ е била причината за показването на съобщението „Колата за сигурност се прибира в тази обиколка“ към края на 51-ия тур.

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През 2021 година, Гран При на Азербайджан беше спряна с червен флаг в 48-та от общо 51 обиколки след спукване на гума на Верстапен. Състезанието беше рестартирано със старт от място в 50-та обиколка, което доведе до финален спринт от две обиколки, в който Хамилтън допусна известната си грешка с блокиране на гумите и излизане от пистата на първи завой.

Самият Хамилтън припомни и Гран При на Австралия през 2023 година, която беше спряна с червен флаг в 55-та от 58 обиколки заради отломки по пистата, след като Кевин Магнусен се удари в стената. Това доведе до нов старт от място два тура преди финала, който обаче също беше спрян с червен флаг след множество сблъсъци на първи и втори завой. В крайна сметка 58-та и последна обиколка беше завършена зад колата за сигурност.

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На въпрос дали би приветствал идеята състезателният директор да получи повече свобода да спира състезания с червен флаг в заключителните обиколки, за да осигури финал в състезателно темпо, Хамилтън отговори положително.

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„Да, определено“, започна Хамилтън в отговор на въпрос от медиите преди старта на уикенда за Гран При на Белгия.



„Това се случи в Австралия и беше едно от най-добрите състезания. В идеалния случай, когато си начело, това не би било страхотно, но наистина би дало на феновете максимално изживяване.



„Правили са го и преди, а финиширането зад кола за сигурност определено би било разочароващо. Аз съм разочарован, когато съм в колата като спортист, така че мога само да си представя как се чувстват феновете“, завърши седемкратният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages