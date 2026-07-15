Питас: Няма да е леко, но амбициите ни са големи

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас участва в пресконференцията преди утрешния реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. В първия двубой в София "червените" победиха с 3:2. Кипърецът е на мнение, че срещата няма да е лека, но целите на тима в Европа са големи и трябва на всяка цена да стигнат до успеха.

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"Постигнахме добър резултат в първия двубой, но утре ще бъде труден мач, но ние имаме сериозни амбиции в Европа и трябва да оправдаем очакванията. За всеки играч е добре да играе на хубав терен. Ние обичаме атакуващият футбол. Уверен съм за успеха утре. Най-важното е да продължим напред, а головете ще дойдат", каза Питас.

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