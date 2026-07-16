Дери почервенява

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Феновете на ЦСКА стават все повече в Лондондери, където тази вечер отборът на Христо Янев ще изиграе мачът-реванш от Лига Европа срещу Дери Сити.

Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

Екипът на Sportal.bg срещна група армейски привърженици от Слънчев бряг, дошли в Северна Ирландия да подкрепят любимците си. Феновете се разппяха и опънаха огромно знаме. Очаква се довечера да има около 300 запалянковци, които да подкрепят "червените" на стадион "Брендиуел".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google