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Лудогорец представи първото си ново лятно попълнение

  • 15 юли 2026 | 11:46
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Младежкият национал Михаил Полендаков е футболист на Лудогорец. Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, като вчера разградчани са финализирали сделката с английския Шефилд Юнайтед, обявиха "орлите".

19-годишният десен бек ще играе на „Хювефарма Арена“ под наем с опция за закупуване.

"За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец. Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите“, заяви Михаил Полендаков.

Полендаков е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на Септември, а след трансфера си в Шефилд Юнайтед записа и две участия за английския клуб. Той е и част от младежкия национален отбор на България, като е играл и за всички юношески формации.

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