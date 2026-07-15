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Билетите за Лудогорец - Локо (Пд) в продажба от утре

  • 15 юли 2026 | 15:37
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Билетите за Лудогорец - Локо (Пд) в продажба от утре

Лудогорец съобщи, че от утре в продажба ще бъдат билетите за двубоя срещу Локомотив (Пловдив) от първия кръг на efbet Лига. Мачът ще се играе на 18 юли (събота) от 21:15 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на клубната база "Гнездо на орли" от 9:00 ч. до 18:00 ч. В деня на мача от 17:00 ч. до началото на двубоя ще работи и билетната каса на ул. "Васил Левски". В 19:00 ч. ще отвори касата на сектор "Гости".

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Цените на билетите за двубоя с Локомотив (Пд) са следните:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 – от 1-ви до 6-и ред (включително) – 5 евро, от 7-и ред нагоре – 6 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 10 евро

Сектор Б (Трибуна "Моци") – 5 евро

Централна трибуна – 6 евро

Сектор Г – 5 евро

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и неговите каузи за децата на България.

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