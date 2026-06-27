Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Трансферът е на пауза: Мъри може и да не успее да привлече от Лудогорец свой любимец

Трансферът е на пауза: Мъри може и да не успее да привлече от Лудогорец свой любимец

  • 27 юни 2026 | 16:33
  • 1496
  • 0
Трансферът е на пауза: Мъри може и да не успее да привлече от Лудогорец свой любимец

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе, който вече официално привлече ирландския голмайстор Синклер Армстронг и бразилския нападател Андре Енрике, се сблъска с неяснота около трансфера на централния защитник Сонко Сундберг, пишат турски медии. Първоначално клубът беше постигнал споразумение с играча, който е добре познат на Мъри от съвместния им престой в Левски.

След продажбата на Елитон (б.а. бивш защитник на ЦСКА 1948), "жълто-червените“ бяха договорили принципно условията със Сундберг, но официален договор все още няма. Правата на гамбийския национал се държат от Лудогорец, а през миналия сезон той игра под наем в гръцкия Арис.

Според информациите, защитникът все още не е пристигнал в Измир и трансферът му е поставен на пауза. Твърди се, че ръководството на Гьозтепе вече проучва и други алтернативи за подсилване на защитата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Напрежение в Плевенско: Левски 2007 се възмути от жалбата на Ювентус (Малчика)

Напрежение в Плевенско: Левски 2007 се възмути от жалбата на Ювентус (Малчика)

  • 27 юни 2026 | 17:11
  • 817
  • 0
ЦСКА II удари Спортист (Своге)

ЦСКА II удари Спортист (Своге)

  • 27 юни 2026 | 15:47
  • 1075
  • 0
Синът на Валери Божинов заби гол на вицешампиона на Косово

Синът на Валери Божинов заби гол на вицешампиона на Косово

  • 27 юни 2026 | 14:32
  • 1846
  • 0
Септември започна контролите при новия португалски треньор с победа над Марек

Септември започна контролите при новия португалски треньор с победа над Марек

  • 27 юни 2026 | 14:30
  • 911
  • 0
Играч на Левски прогнозира фурор на Роналдо в следващия мач, контрираха го с “хеттрик на Диас”

Играч на Левски прогнозира фурор на Роналдо в следващия мач, контрираха го с “хеттрик на Диас”

  • 27 юни 2026 | 14:20
  • 6575
  • 20
Испанци отказаха оферта от Левски, засега

Испанци отказаха оферта от Левски, засега

  • 27 юни 2026 | 13:33
  • 10879
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:1 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:1 Канада! Следете мача ТУК!

  • 27 юни 2026 | 16:51
  • 12088
  • 11
11-те на Левски и Ботев (Враца)

11-те на Левски и Ботев (Враца)

  • 27 юни 2026 | 17:52
  • 2761
  • 0
Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

  • 27 юни 2026 | 16:00
  • 10318
  • 11
България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

  • 27 юни 2026 | 13:16
  • 14317
  • 64
Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
  • 11695
  • 2
Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

  • 27 юни 2026 | 14:50
  • 5099
  • 5