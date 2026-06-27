Трансферът е на пауза: Мъри може и да не успее да привлече от Лудогорец свой любимец

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе, който вече официално привлече ирландския голмайстор Синклер Армстронг и бразилския нападател Андре Енрике, се сблъска с неяснота около трансфера на централния защитник Сонко Сундберг, пишат турски медии. Първоначално клубът беше постигнал споразумение с играча, който е добре познат на Мъри от съвместния им престой в Левски.

След продажбата на Елитон (б.а. бивш защитник на ЦСКА 1948), "жълто-червените“ бяха договорили принципно условията със Сундберг, но официален договор все още няма. Правата на гамбийския национал се държат от Лудогорец, а през миналия сезон той игра под наем в гръцкия Арис.

Според информациите, защитникът все още не е пристигнал в Измир и трансферът му е поставен на пауза. Твърди се, че ръководството на Гьозтепе вече проучва и други алтернативи за подсилване на защитата.

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