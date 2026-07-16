Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика на "Спа"

От Международната автомобилна федерация (ФИА) решиха да разположат общо пет зони, в които пилотите ще могат да използват своята активна аеродинамика в рамките на обиколката на „Спа“ в Белгия този уикенд.

Всички пет зони ще бъдат разположение в първия и третия сектор на белгийското трасе, в които преобладават дългите прави. Във втория сектор, в който са концентрирани повечето завои на пистата, няма да има нито една зона за използване на активната аеродинамика.

С разполагането на общо пет зони от ФИА се надяват да улеснят поне малко пилотите в управлението на електрическата енергия, което се очаква да бъде огромно предизвикателство в Ардените. Единствената друга писта, на която имаше толкова много зони от началото на сезона, беше „Албърт Парк“ в Австралия, където управлението на електрическата енергия също създаде големи трудности на пилотите.

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Снимки: Gettyimages