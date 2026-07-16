Астън Мартин споделя притесненията на Ланс Строл за „най-лошата“ писта за отбора

Майк Крак призна, че „Спа“ ще бъде най-лошата писта за Астън Мартин през годината, с което подкрепи коментарите, направени от Ланс Строл по време на Гран При на Великобритания.

Главният инженер на базирания в Силвърстоун отбор подчерта, че проблем е не само дължината на обиколката – най-дългата в календара на Формула 1 – но и характеристиките на трасето, разположено дълбоко в Арденските гори.

Пилотите от Формула 1 пред уникално преживяване в Белгия

Със своите 44 обиколки, Гран При на Белгия е единственият кръг в кампанията с под 50 обиколки. Пистата има множество дълги прави или участъци, които се преминават с пълна газ, което я прави особено предизвикателна от гледна точка на управлението на енергията. Този проблем се усложнява допълнително от и без това недостатъчно мощния задвижващ агрегат на Хонда в задната част на болида на Астън Мартин.

Пилотите от Формула 1 се готвят за проблеми с мощността на „Спа“

Въпреки че дългоочаквани подобрения по шасито предстоят още следващия уикенд за Гран При на Унгария, отборът, който е спечелил само една точка през целия сезон благодарение на Фернандо Алонсо в Монако, може да се наложи да изтърпи още един болезнен кръг преди това облекчение. Поради тези причини Строл заяви, че уикендът ще бъде „наистина труден“ и „вероятно на най-лошата писта за годината“ за болида AMR26, а Крак беше принуден да се съгласи с канадеца.

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„Да, мисля, че познаваме чувствителността на тази писта към различните параметри на автомобила и трябва да се съглася с Ланс. Ще страдаме не само от дължината на обиколката, но и от характера на трасето. Така че мисля, че можем да го очакваме“, каза той.

Setting up in Spa. #BelgianGP pic.twitter.com/mKJDHm0dNB — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 16, 2026

„Тази писта е доста сложна в сравнение със „Силвърстоун“, призна Шинтаро Орихара, главен инженер и генерален мениджър на Хонда.



„Имаме дълги прави и е доста трудно от гледна точка на разпределението на мощността от MGU-K... Подготвили сме някои данни, но трябва да проверим коя е най-добрата стратегия за покриване на целите дълги прави.



„Ако използваме мощността в началото на правата, ще загубим много от скоростта на колата до края ѝ, така че трябва да обмислим къде да я разгърнем“, добави още Орихара.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages