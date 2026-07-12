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Пилотите от Формула 1 се готвят за проблеми с мощността на „Спа“

  • 12 юли 2026 | 10:42
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Пилотите от Формула 1 вече се подготвят за главоболия с разгръщането на мощността на пистата „Спа“. Фернандо Алонсо предупреди, че в големи части от обиколката те може да останат без заряд в батерията и мощността им да падне „под тази на Формула 2“.

Трасето в Ардените е известно със своите дълги прави и изискващи изкачвания, особено в емблематичния първи сектор, който води пилотите от „Ла Сурс“, през „Червената вода“ и „Радийон“, по правата „Кемъл“ до спирането за „Ле Комб“.

Подобно на „Силвърстоун“, „Спа“ ще постави новите болиди пред сериозен проблем с разгръщането на енергията, тъй като има малко места за ефективно презареждане на батерията по време на обиколка.

Алонсо очаква пилотите да могат да използват целия заряд на батерията си в първия сектор, след като са я заредили в шикана „Автобусната спирка“ и завоя „Ла Сурс“. След това обаче няма да има достатъчно зони за спиране, за да се възстанови енергията за високоскоростния втори сектор.

„Силвърстоун“ и „Спа“ са много жадни за енергия“, заяви Алонсо преди Гран При на Великобритания. „Не можеш да използваш мощността на всички прави. Следващата седмица ще бъде същото. Ако на „Спа“ използваш енергията от първи до пети завой, за останалата част от обиколката всичко е приключило.“

„Трябва да спестиш малко, за да имаш мощност от завой 14 („Ставело“) до „Автобусната спирка“ (завои 18 и 19). Но ако използваш енергията на тези две прави, което е оптималното разгръщане, тогава следва една минута във втори сектор без никаква мощност“, обясни той.

„А без мощност не трябва да забравяме, че тази година имаме значително по-малко конски сили от миналата и по-малко от Формула 2. Такъв е случаят, когато спреш разгръщането на енергията. Така че, да, това е предизвикателство.“

Двигателите V6 във Формула 1 без помощта на хибридните елементи могат да произведат около 540 к.с., докато официалните данни за Формула 2 сочат, че настоящите двигатели на Мекахром са с мощност около 610 к.с. Когато обаче болидите от Ф1 използват пълната мощност от двигателя и батерията, те могат да достигнат около 1000 к.с.

Трябва да се подчертае, че болидите от Ф1 с разгърната мощност все пак ще бъдат значително по-бързи от тези във Ф2. Например, времето за полпозишън на Андреа Кими Антонели на „Силвърстоун“ беше 1:28.111, докато във Ф2 най-бързата обиколка на Рафаел Камара беше 1:39.690.

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Мнението на Алонсо беше споделено и от други пилоти, като „Спа“ се нарежда сред най-проблемните писти за задвижващите системи заедно със „Силвърстоун“, „Монца“ и „Сузука“. Във Великобритания Алонсо нарече комплекса „Магътс-Бекетс-Чапъл“ „станция за зареждане“, където завоите се превръщат в зони за управление на батерията.

„Нека не избързваме, защото следващата седмица имаме „Спа“... може би „Силвърстоун“ ще ни се стори страхотен в сравнение с това“, добави Оливър Беарман миналия уикенд.

„Обичам „Спа“, но там ще бъде болезнено, точно заради енергията, както беше тук“, каза и Макс Верстапен на „Силвърстоун“.

Формула 1 вече предприе стъпки за решаване на проблема както за тази година, така и за 2027 и 2028 г., като намали зависимостта от енергията за разгръщане. В крайна сметка съотношението между мощността от двигателя с вътрешно горене и електрическия мотор ще се промени от около 50/50 на приблизително 60/40.

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Снимки: Gettyimages

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