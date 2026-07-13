Пилотите от Формула 1 пред уникално преживяване в Белгия

Пилотите от Формула 1 се готвят за първото си състезателно изпитание с болидите за 2026 г. на мокра писта по време на предстоящата Гран При на Белгия този уикенд.

Към 14:45 българско време в понеделник, 13 юли, метеорологичните прогнози за пистата „Спа“ предвиждат дъждовен уикенд, като и трите дни с екшън на трасето ще бъдат повлияни от валежи. Това би било първият такъв случай в състезателни условия от началото на сезона.

Някои пилоти като Люис Хамилтън, Пиер Гасли и състезателите на Рейсинг Булс – Лиaм Лоусън и Арвид Линдблад, вече са карали на мокро по време на предсезонни тестове или специални изпитания на гуми за Пирели. До момента обаче нито една сесия по време на състезателен уикенд не се е провеждала при изцяло мокри условия.

Стартът на Гран При на Канада беше повлиян от лек дъжд, но повечето пилоти от стартовата решетка избраха гуми за суха писта.

Current drivers who have tamed Spa 🏆



Lewis is one away from equalling Michael Schumacher's all-time record of six wins! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/y8IOg1xwCU — Formula 1 (@F1) July 13, 2026

Настоящите прогнози предвиждат вероятност за дъжд между 50% и 67% както в петък, така и в събота. За старта на състезанието в неделя от 15:00 ч. местно време в Ардените шансът за валежи спада до около 39%.

Очаква се температурите да бъдат около 25 градуса през целия уикенд, а вятърът да духа от северозапад. Това означава попътен вятър по правата „Кемъл“, която е с южно направление, и насрещен вятър в шикана „Автобусна спирка“ в края на обиколката.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages