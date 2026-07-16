Мениджърът на Верстапен внесе яснота около бъдещето на нидерландеца

Реймънд Вермюлен, мениджърът на Макс Верстапен, внесе яснота относно настоящите планове на нидерландеца за бъдещето му във Формула 1.

Вермюлен се опита да потуши спекулациите около четирикратния световен шампион, като настоя, че нидерландецът възнамерява да изпълни договора си с Ред Бул въпреки продължаващите слухове, които го свързват с напускане на отбора. Въпросите за бъдещето на Верстапен се засилиха през последните седмици, тъй като Ред Бул продължава да преминава през труден сезон.

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28-годишният пилот е в своя 11-и сезон с базирания в Милтън Кийнс тим, но изглежда е напът да запише най-неуспешната си кампания, откакто се присъедини към отбора. Гран При на Великобритания се оказа особено разочароващо за Верстапен, чието състезание се провали, след като иновативното въртящо се задно крило на болида RB22 претърпя повреда за втори пореден състезателен уикенд. В крайна сметка той завърши в чакъла, а разочарованието му след състезанието само подхрани допълнително спекулациите за дългосрочното му бъдеще.

Тези слухове набраха още по-голяма скорост, когато Вермюлен и бащата на Верстапен, Йос, бяха забелязани на среща с бившия съветник на Ред Бул Хелмут Марко в Амстердам седмица по-късно. В разговор с австрийското издание ОЕ24 обаче Вермюлен омаловажи значението на срещата.

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„Това беше частна среща, която беше уговорена отдавна“, обясни той, подкрепяйки версията на Марко. „Освен това сестрата на Макс се омъжи.“

Вермюлен коментира и плановете на Верстапен след края на настоящия сезон, като даде да се разбере, че 71-кратният победител във Формула 1 няма намерение да напуска Ред Бул преди изтичането на настоящия му договор.

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„Много се пише по въпроса“, каза той. „Но истината е, че Макс иска да завърши престоя си в Ред Бул. Той има договор до 2028 г. и би искал да го изпълни.



„Фактът, че тази клауза (за предсрочно напускане) съществува, не означава, че ще я активираме. Можехме да я активираме и през последните години, но не сме го направили“, добави Вермюлен.

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Снимки: Gettyimages