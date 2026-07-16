Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мениджърът на Верстапен внесе яснота около бъдещето на нидерландеца

Мениджърът на Верстапен внесе яснота около бъдещето на нидерландеца

  • 16 юли 2026 | 13:18
  • 1355
  • 0

Реймънд Вермюлен, мениджърът на Макс Верстапен, внесе яснота относно настоящите планове на нидерландеца за бъдещето му във Формула 1.

Вермюлен се опита да потуши спекулациите около четирикратния световен шампион, като настоя, че нидерландецът възнамерява да изпълни договора си с Ред Бул въпреки продължаващите слухове, които го свързват с напускане на отбора. Въпросите за бъдещето на Верстапен се засилиха през последните седмици, тъй като Ред Бул продължава да преминава през труден сезон.

Гюнтер Щайнер: Макс Верстапен съжалява, че не подписа с Мерцедес
Гюнтер Щайнер: Макс Верстапен съжалява, че не подписа с Мерцедес

28-годишният пилот е в своя 11-и сезон с базирания в Милтън Кийнс тим, но изглежда е напът да запише най-неуспешната си кампания, откакто се присъедини към отбора. Гран При на Великобритания се оказа особено разочароващо за Верстапен, чието състезание се провали, след като иновативното въртящо се задно крило на болида RB22 претърпя повреда за втори пореден състезателен уикенд. В крайна сметка той завърши в чакъла, а разочарованието му след състезанието само подхрани допълнително спекулациите за дългосрочното му бъдеще.

Тези слухове набраха още по-голяма скорост, когато Вермюлен и бащата на Верстапен, Йос, бяха забелязани на среща с бившия съветник на Ред Бул Хелмут Марко в Амстердам седмица по-късно. В разговор с австрийското издание ОЕ24 обаче Вермюлен омаловажи значението на срещата.

Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2
Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2

„Това беше частна среща, която беше уговорена отдавна“, обясни той, подкрепяйки версията на Марко. „Освен това сестрата на Макс се омъжи.“

Вермюлен коментира и плановете на Верстапен след края на настоящия сезон, като даде да се разбере, че 71-кратният победител във Формула 1 няма намерение да напуска Ред Бул преди изтичането на настоящия му договор.

Шумахер: Верстапен трябва да напусне Ред Бул
Шумахер: Верстапен трябва да напусне Ред Бул

„Много се пише по въпроса“, каза той. „Но истината е, че Макс иска да завърши престоя си в Ред Бул. Той има договор до 2028 г. и би искал да го изпълни.

„Фактът, че тази клауза (за предсрочно напускане) съществува, не означава, че ще я активираме. Можехме да я активираме и през последните години, но не сме го направили“, добави Вермюлен.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2

Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2

  • 16 юли 2026 | 08:19
  • 23322
  • 8
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

  • 16 юли 2026 | 08:14
  • 15733
  • 1
Андреа Стела не коментира Ред Бул: Имам си достатъчно работа в Макларън

Андреа Стела не коментира Ред Бул: Имам си достатъчно работа в Макларън

  • 14 юли 2026 | 18:21
  • 1303
  • 0
Световният шампионат по издръжливост се отказва от Близкия изток заради войната

Световният шампионат по издръжливост се отказва от Близкия изток заради войната

  • 14 юли 2026 | 17:46
  • 1140
  • 0
Биното: Целта на Ауди е да се бори за титлата във Формула 1 до 2030

Биното: Целта на Ауди е да се бори за титлата във Формула 1 до 2030

  • 14 юли 2026 | 17:28
  • 1444
  • 0
Как победата на „Силвърстоун“ може да помогне на Шарл Леклер?

Как победата на „Силвърстоун“ може да помогне на Шарл Леклер?

  • 14 юли 2026 | 16:58
  • 2766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 15010
  • 91
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 106882
  • 695
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20070
  • 56
Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13799
  • 32
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 33058
  • 22
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 8090
  • 9