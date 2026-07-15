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  3. Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

  • 15 юли 2026 | 20:22
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Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

Новакът в Ла Лига Депортиво Ла Коруня ще привлече нападателя Пиер-Емерик Обамеянг с трансфер от Марсилия на стойност 1,5 млн. евро, съобщава Foot Mercato.

L’Еquipe добавя, че 37-годишният ветеран е отказал предложение от новака в турския елит Чорум. Оттам са му предлагали договор за два сезона при годишна заплата от 3,5 млн. евро. Въпреки това Обамеянг е предпочел офертата на Депортиво и така ще се завърне в Ла Лига, където игра с екипа на Барселона през пролетта на 2022 година. Освен това той е бил част от други големи отбори като Борусия (Дортмунд), Арсенал и Челси. През миналия сезон габонецът записа общо 41 мача с 14 гола и 10 асистенции за Марсилия.

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