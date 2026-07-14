ПСЖ се насочва към японски национал

Пари Сен Жермен проявява интерес към японския национал Зион Сузуки, твърди "Гадзета дело Спорт". Вратарят на Парма имаше добри изяви на Световното първенство в Северна Америка и вече се утвърди като един от класните играчи на този пост в Европа.

Парижани имаха известни проблеми на тази позиция. Миналото лято Джанлуиджи Донарума напусна в посока Манчестър Сити. Прилеченият за негов заместник Люка Шевалие не успя да убеди с изявите си и това отвори вратата за Матвей Сафонов, който бе титуляр в последната час от сезона. Междувременно европейският клубен шампион привлече 18-годишния Алесандро Лонгони, който се очаква да бъде трети вратар за следващия сезон.

🚨🇯🇵 BREAKING: Paris Saint-Germain have opened talks to sign Japan international goalkeeper Zion Suzuki! 🧤🔴🔵



Negotiations are already underway, with discussions progressing quickly as PSG push to secure the highly-rated shot-stopper. 👀



Could Zion Suzuki be the next Japanese… pic.twitter.com/yMB5MwqcBn — RRRNews (@RRRNewsport) July 14, 2026

Интерес към Сузуки има от страна на Нюкасъл, Астън Вила и Лийдс. "Свраките" следят вратаря, но още не са решили да отправят оферта, тъй като цел номер 1 за тях е Джеймс Трафърд. Лийдс определено има нужда от вратар след напускането на Илан Мелие и Карл Дарлоу.

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