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ПСЖ се насочва към японски национал

  • 14 юли 2026 | 20:06
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ПСЖ се насочва към японски национал

Пари Сен Жермен проявява интерес към японския национал Зион Сузуки, твърди "Гадзета дело Спорт". Вратарят на Парма имаше добри изяви на Световното първенство в Северна Америка и вече се утвърди като един от класните играчи на този пост в Европа.

Парижани имаха известни проблеми на тази позиция. Миналото лято Джанлуиджи Донарума напусна в посока Манчестър Сити. Прилеченият за негов заместник Люка Шевалие не успя да убеди с изявите си и това отвори вратата за Матвей Сафонов, който бе титуляр в последната час от сезона. Междувременно европейският клубен шампион привлече 18-годишния Алесандро Лонгони, който се очаква да бъде трети вратар за следващия сезон.

Интерес към Сузуки има от страна на Нюкасъл, Астън Вила и Лийдс. "Свраките" следят вратаря, но още не са решили да отправят оферта, тъй като цел номер 1 за тях е Джеймс Трафърд. Лийдс определено има нужда от вратар след напускането на Илан Мелие и Карл Дарлоу.

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