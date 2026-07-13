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Лудогорец представи новия си генерален спонсор

  • 13 юли 2026 | 17:56
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Лудогорец представи новия си генерален спонсор

Inbet е новият генерален спонсор на Лудогорец. В рамките на партньорството логото на inbet ще бъде на фланелките на първия и втория отбор на 14-кратните шампиони на България. Брандът ще присъства и на "Хювефарма Арена" по време на мачовете на отбора в efbet Лига, Купата на България и квалификационните кръгове на европейските клубни турнири.

Това е ясен знак за дългосрочните планове на inbet, свързани с подкрепата за футбола в България и активното участие в инициативи, насочени към устойчивото развитие на следващите поколения, които един ден ще мечтаят да покоряват високи спортни върхове.

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"inbet има дългосрочна визия за своето развитие и за подкрепата си за българския спорт. В лицето на ПФК Лудогорец откриваме партньор, с когото споделяме еднакви ценности – професионализъм, последователност, новаторски дух и стремеж към лидерство както в страната, така и на международно ниво. Вярваме, че това партньорство ще бъде успешно както на терена, така и извън него. Убедени сме, че то ще постави началото на редица значими инициативи", заяви управителят на inbet Михаил Хаджиев.

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Ето какво пишат от клуба:

"ПФК Лудогорец притежава впечатляваща история, а фактите говорят ясно за огромни възможности и амбиции, съвпадащи напълно с тези на inbet. Отборът от Разград се изкачи в българския футболен елит преди 15 години и още в дебютния си сезон спечели шампионската титла и Купата на България. Петнайсет сезона по-късно в клубната витрина блестят 14 шампионски титли, девет Суперкупи на България и четири купи на страната. Отборът е редовен участник в европейските клубни турнири, като два пъти е стигал до груповата фаза на Шампионската лига и пет пъти е продължавал до елиминациите в Лига Европа.

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Заедно с ПФК Лудогорец inbet влиза по категоричен начин във футболния сектор на България и открито заявява своята солидна подкрепа за спорта, затвърждавайки своите лидерски позиции в областта на развлеченията, носещи положителни емоции във всяка една точка на България – както със своите пунктове, така и онлайн".

"Благодарим на inbet за доверието и се надяваме, че слагаме начало на едно успешно партньорство между две компании с лидерски амбиции. Горди сме, че ще работим с успешна компания, която има дългосрочна визия за своето присъствие на пазара и паралелно с това развива активно своята политика за социална отговорност и подкрепа на българския спорт и българските таланти. Споделяме еднакви ценности и нямаме търпение да реализираме всички съвместни проекти", сподели изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев.

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Снимки: Startphoto

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