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Лудогорец представи още един нов спонсор

  • 14 юли 2026 | 13:29
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Лудогорец представи още един нов спонсор

EGT Digital обяви партньорството си с Лудогорец като официален спонсор на клуба. То отразява ангажимента на компанията да подкрепя българския спорт и да си партнира с организации, които споделят нейните ценности, свързани с високите постижения, иновациите и дългосрочното развитие.

"Като 14-кратен шампион на България и редовен участник в европейските клубни турнири, Лудогорец се утвърди като един от най-успешните футболни клубове в страната, отличаващ се с професионализъм, амбиция и устойчив успех - качества, които напълно съответстват на подхода на EGT Digital към бизнеса.

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Партньорството допълнително затвърждава връзката на EGT Digital със света на спорта, като същевременно поставя акцент върху Sportsbook решението на компанията и стремежа ѝ да предоставя иновативни решения на своите партньори по целия свят", пишат "орлите".

"Партньорството с Лудогорец е отлична възможност да повишим разпознаваемостта на бранда EGT Digital, като същевременно представим нашето Sportsbook решение", заяви Владимир Доков, изпълнителен директор на EGT Digital. "Лудогорец е клуб, който последователно постига отлични резултати и притежава шампионски дух, което го прави естествен партньор на нашата компания".

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"За нас е огромно удоволствие да положим основите на това партньорство, което е в унисон с амбициите на двете компании за устойчиво развитие. ПФК Лудогорец работи актино по своята дигитална трансформация и за нас е изключително важно да си партнираме с компания, която предоставя иновативни решения на свои парнтьори не само в България, но и по света", заяви изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев.

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Снимки: Startphoto

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