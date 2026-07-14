Шеф на "орлите": Лудогорец не се е предал!

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев говори пред медиите. На пресконференцията в Разград шефът на 14-кратните шампиони представи новия наставник на тима Томас Райс.

"През последния месец и половина бяхме критикувани за мълчанието, което имаше от нашия клуб. Аз имам привилегията да бъда журналист доста дълги години и знам, че медийно внимание се търси, когато имаш какво да кажеш. Не е проява на добър вкус да даваш интервюта наляво-надясно, когато не си си свършил работата. Много от нашите фенове очакваха основните новини, но след катастрофата за Лудогорец предния сезон, ние имахме нужда от известно време да започнем да си подреждаме къщичката. Да започнем нови проекти. Нов сезон, нов късмет. През този период ние не сме се крили. Нашият тренировъчен комплекс винаги е бил достъпен за фенове и журналисти.

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Най-главният въпрос беше кой ще бъде новият старши треньор на Лудогорец. От два дни имаме нов треньор. За мен е удоволствие да приветствам г-н Райс в нашия клуб. Да му благодаря за доверието, защото той е треньор, който се ползва с огромно уважение в Бундеслигата, както и в турската Суперлига. След внимателен анализ какво е необходимо на Лудогорец, преценихме че това е точният човек и сме особено щастливи, че той реши да дойде при нас, за да започнем един съвместен път. Мисля, че човек като него, когато се съгласи да дойде в България, това недвусмислено показва, че Лудогорец не се е предал. А напротив - Лудогорец има амбицията, енергията и волята да се върне на правилния път. Колко време ще отнеме това, един Господ знае. Надявам се, че нещата ще се случат максимално бързо. Надявам се, че този труден период е зад гърба ни.

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Треньорският въпрос беше най-важният за нас, защото най-важната фигура в един клуб е именно старши треньорът. Това е човекът, който застава начело на отбора и целият облик и успехите зависят от неговата работа. След като вече имаме старши треньор, разбира се, че ще има и селекция. На нас не ни е необходима мащабна селекция. Смятаме, че и към днешна дата разполагаме с най-класните футболисти в България. Не сме опрени в стената да бързаме със селекцията. По-важното е да намерим точните хора, които ни трябват. Тези хора, които г-н Райс ще сметне, че са необходими за неговия стил на игра. Опитахме се да бъдем последователни. Нашето скаутско звено не е спряло да работи през последните шест месеца. Анализирали сме много голям брой футболисти. Някои не са по нашия джоб, други можем да си позволим. Винаги се борим за първата опция в нашия списък. Надяваме се да бъде качествена селекцията.

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Напълно естествено е, след подобен провал, да си направим сериозни оценки. Да си огледаме грешките от всички страни. Аз се извинявам от името на нашия спортен директор. Той също трябваше да присъства днес на пресконференцията, за да може да отговори детайлно. Надявам се да имаме други поводи да го направим. Бъдете сигурни - опитали сме се максимално достоверно и обективно да си дадем оценка за изминалия сезон. Ако е възможно, да не повтаряме грешките, които в доста аспекти са субективни и обективни. Има причини, които са свързани с участието ни в европейските клубни турнири, с липсата на достатъчно време за подготовка на отбора. Лудогорец през последните две зими нямаше истинска подготовка. Изигра 120 мача за този период. В крайна сметка се появиха и контузии, липсваха доста основни играчи в един етап от първенството. Това са едни от проблемите, които всички ги виждат.

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Най-подготвен да говори по темата е нашият спортен директор. Когато сме били потърсени, винаги сме отговаряли. Възнамеряваме и сега да бъде същото. С Мъри Стоилов имаме страхотни лични и професионални отношения през годините. Поддържаме връзка с него, приятелска включително. Когато става дума за работа, предпочитам да не коментирам разговорите с г-н Стоилов. Г-н Райс е познато име и за други българи. Информацията за него е доста богата и обширна. Когато сме правили нашето проучване, сме имали доста възможни канали за профила му като треньор.

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Петър Станич е футболист, към когото има интерес от доста клубове, включително и от Олимпиакос. Нашата политика е, че правим трансфер само и единствено когато и клубът, и играчът са доволни от условията. Нямаме финализиран трансфер с Петър Станич. В момента тренира с отбора. Ако се случи нещо подобно, своевременно ще ви уведомим. Към момента г-н Райс разчита на Петър Станич. Запитвания има не само към Дуарте, а и към много момчета, които не играха на Световното. Нашият отбор е съставен от играчи с доста сериозна класа. Към този момент не бих казал, че има оферта към Дуарте, която да заслужава нашето внимание. Да не забравяме, че споменът от последния мач е много пресен. Тепърва предстоят дни от трансферния прозорец, ще видим какво ще се случи. Дуарте е един важен играч за нас. Не бихме го продали на всяка цена.

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Благодаря на феновете, които през последните два-три тежки месеца, ни подкрепиха. Критиките ги приемаме, анализираме ги и ще направим всичко възможно да бъдем по-добри през предстоящия сезон. Това беше един период, в който видяхме и истински приятели, видяхме и лицето на други хора, които са били "приятели". Успяхме за себе си да отсеем доста неща. Този период имаше и положителни страни за развитието на клуба. Да се надяваме, че на този стадион, още този сезон, ще се играят големи мачове от европейските турнири. Бъдете сигурни, че Лудогорец ще даде най-доброто от себе си", заяви Ангел Петричев в Разград.

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Снимки: Startphoto