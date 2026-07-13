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  3. Ботев "върза" защитник до 2028 година

Ботев "върза" защитник до 2028 година

  • 13 юли 2026 | 11:00
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Ботев Пловдив удължи договора на Симеон Петров. 192-сантиметровият централен защитник парафира контракт до лятото на 2028 година.

Втора трансферна цел на Ботев изчезна, "канарите" не могат да се свържат с играча
Втора трансферна цел на Ботев изчезна, "канарите" не могат да се свържат с играча

До момента бранителят има 20 мача с екипа на „канарчетата“ във всички турнири. Преди това е играл за унгарския Видеотон, полския Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948.

Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон
Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон

В своята кариера Симеон Петров има 12 мача за мъжкия национален отбор и 14 мача за младежкия национален отбор на България.

ПФК Ботев Пловдив благодари на Симеон Петров за демонстрираната лоялност и бързото провеждане на разговори без завишени финансови претенции от страна на футболиста, който избра да продължи развитието си на стадион „Христо Ботев“.

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