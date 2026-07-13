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Сдружение ПФК Ботев поиска опрощаване на дълг към държавата в размер на над 267 хиляди евро

  • 13 юли 2026 | 16:00
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Сдружение ПФК Ботев Пловдив, което е собственик на футболния клуб с притежавани 100 процента акции, поиска да бъдат опростени задължения към държавата в размер на 267 421,75 евро.

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Молбата е на председателя на Управителния съвет на сдружението Петър Петров, а предложението вече е внесено от кмета на града Костадин Димитров и ще бъде подложено на обсъждане и гласуване в предстоящата в четвъртък сесия на Общински съвет.

Всъщност молбата е до Президента на Република България Илияна Йотова, но тя първо трябва да мине през одобрение от общинския съвет. В документа пише, че въпросната сума, за която се иска опрощаване, представлява "несъбираеми държавни вземания - съдебни такси".

Sportal.bg публикува без редакторска намеса официалното предложение на кмета, което ще бъде подложено на гласуване от общинските съветници в четвъртък.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Костадин Димитров - кмет на община Пловдив

Относно: Опрощаване на задължения към държавата на Петър Петров - председател на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Професионален футболен клуб "Ботев“, подал молба до Президента на Република България.

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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

От администрацията на Президента на Република България в Община Пловдив е постъпила преписка, относно молба до Президента на Република България, заведгня r Администрацията на Президента е вх.№ 94-05-14 (1) от 24.04.2026 година, на Петър Петров- председател на Управителния съвет на сдружение е нестопанска цел Професионален футболен клуб "Ботев" с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул. "Източен" № 10, с която гражданина моли за опрощаване на несъбираеми държавни вземания - съдебни такси.

С писмо с вх. № Към 26 ОБС-113-(3)/22.16.2026 г., ТД на НАП ПЛОВДИВ изпраща становище , от което е видно, че задължението определено с изпълнителен лист № 260001 от 12.10.2022 г.е в размер на 267 421,75 евро.

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Молителят бе призован и след като попълни и подписа: Декларация за разкриване данни за материално и имотно състояние, както и данни за данъчна и осигурителна информация съгласно чл.74, ал.2, т. 1 от ДОПК се извършиха служебни проверки от компетентните институции, инициирани от общинска администрация Пловдив, които са събрани и приложени към преписката.

Към преписката е приложено становище от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, относно исканото опрощаване, а именно:

" Съгласно извършена справка в търговския регистър е установено, че в Устава на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ" АД, ЕИК 201468114, изменен към дата 03.04.2026 год. - капиталът на дружеството е внесена непарична вноска в размер на 5 056 958,20 евро, с вносител "СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ", ЕИК 000466336.

С оглед на това, че до момента в НАП не са предявени задълженията по изпълнителен лист № 260001 от 12.10.2022 г. в размер на 523 031,48 лв./267 421,75 евро, не се излага становище относно възможността за тяхното опрощаване."

Съгласно чл. 2 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, във връзка с чл. 213 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, задължението към държавата се опрощава в случаите, при които длъжникът няма имущество, върху което може да се извърши принудително изпълнение.

С оглед на изложеното и за връщането на преписката до Администрацията на Президента, за да упражни той правомощията си по чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, е необходимо Общинският съвет да изрази мотивирано мнение по исканото опрощаване.

Във връзка с горното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Пловдив предлага на Президента на Република България да  ............. задължението към държавата на Петър Петров - председател на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Професионален футболен клуб "Ботев“ от гр. Пловдив, бул. "Източен“ № 10, в размер на 267 421,75 евро.

Костадин Димитров

Кмет на община Пловдив

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