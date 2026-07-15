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ФИФА ще изчака до края на Мондиал 2026, за да санкционира критиците, които са прекрачили границите

  • 15 юли 2026 | 10:56
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На Световното първенство в Северна Америка не липсват оплаквания от треньори и играчи, които Международната футболна централа (ФИФА) определено е взела под внимание, но както преди четири години в Катар, ще изчака до края на турнира, преди да санкционира тези, които са прекрачили границата. Според изданието The ​​Athletic, ФИФА отказва да коментира каквито и да е настоящи или бъдещи дисциплинарни действия, предприети срещу най-отявлените критици на съдийството, но е вероятно такива да се случат през следващите седмици и месеци.

Сред критиците е и египетският селекционер Хосам Хасан - след победата на Аржентина с 3:2 на осминафиналите на Мондиал 2026 на 7 юли. Неговото възмущение беше насочено към френския съдия Франсоа Летексие. „Бяхме по-добри във всичко, но резултатът беше... имаше фактори, които му повлияха, не външни, а вътрешни на терена и външни преди мача“, заяви Хосам след двубоя и добави:  „Ясно е, че натискът, оказан върху съдията преди мача от аржентинския отбор, е успял, защото те възразиха срещу рефера, споменавайки Франция и националния отбор на Франция. Изглежда е имало натиск от аржентинска страна върху съдията, което доведе до този резултат“.

От ФИФА ще прегледат детайлно работата на рефера, взел спорните решения на Аржентина - Египет
От ФИФА ще прегледат детайлно работата на рефера, взел спорните решения на Аржентина - Египет

Швейцарският защитник Мануел Аканжи критикува португалския рефер Жоао Пинейро след загубата на отбора му с 1:3 от Аржентина. Пинейро изгони Бреел Емболо след проверка със системата за видеоарбитраж-ВАР, а впоследствие аржентинският тим отбеляза два гола в продълженията и се класира за полуфиналите. „Когато съдията е срещу теб, става трудно“, коментира Аканжи и допълни: „Всяко малко нещо беше отсъдено срещу нас. Всяко падане и всяко нарушение от страна на аржентинците останаха ненаказани. Обикновено не казвам нищо против съдиите, но никога не съм преживявал толкова едностранчив мач, както днес.“

Аканжи: Никога не съм виждла толкова едностранно ръководен мач
Аканжи: Никога не съм виждла толкова едностранно ръководен мач

Селекционерът на Англия Томас Тухел също се оплака от съдийството, особено заради червения картон за защитника Джарел Куанса при победата над Мексико. В този случай съдия бе представителят на Австралия Алиреза Фагани. „Не беше достатъчно добро“, каза Тухел по повод съдийството. „Той може да извади всеки отбор във всеки един момент. Просто не е достатъчно добро. Непостоянно е и ненадеждно“, допълни германският специалист.

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Снимки: Gettyimages

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