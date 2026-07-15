Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

ЦСКА отпътува без двама основни футболисти за срещата реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа срещу Дери Сити. На самолета за Северна Ирландя не се качиха беларуските национали Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Причината - вратарят и халфът не са получили визи, а спортният директор на “червените” Бойко Величков обяви, че всичко това се разиграва на полтическа основа.

Sportal.bg реши да провери как е процедирало британското посолство (б.а. то издава визи за Северна Ирландия) с руски и беларуски футболисти за други мачове.

Ето няколко примера:

През март и април тази година ПСЖ играе с Челси и Ливърпул на елиминации в ШЛ. Титулярен вратар на французите при двете гостувания в Англия е руснакът Матвей Сафонов, който безпроблемно е получил виза.

Още по-фрапираща е ситуацията с две гостувания на националния отбор на Беларус.

На 15 октомври 2024 г. се играе срещата Северна Ирландия - Беларус (2:0). В този мач участие взимат и Лапоухов, и Ебонг. Т.е. тогава двамата нямат проблем с визите за Северна Ирландия, а сега, когато им предстои двубой в тази държава с ЦСКА, беларуското им гражданство се оказва проблем.

На 12 октомври 2025 г. пък Беларус гостува на Шотландия в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Тогава вратарят и халфът на “червените” пак нямат проблем с визите, защото са в титулярния състав на гостите и играят цял мач. Срещата завършва 2:1 в полза на “гайдарите”.

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