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България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 07:01
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Световните вицешампиони от България излизат тази вечер от 20:00 часа срещу лидера в световната ранглиста Полша в зала “Хофман Естейт” в Чикаго (САЩ) в първата си среща от третата седмица на Лигата на нациите в Група 8.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат 8-ата позиция към момента с 14 точки (5 победи, 3 загуби).

Полша е трета със 17 точки (6 победи, 2 загуби).

И двата отбора пристигнаха в Чикаго с възможно най-добрите си състави.

Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL
Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL

Никола Гърбич разчита на 5-имата си най-класни посрещачи: Вилфредо Леон, Александер Сливка, Артур Шалпук, Камил Семенюк и Томаш Форнал, който ще изиграе първите си пълноценни двубои в тазгодишното издание на VNL.

Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!
Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!

Джанлоренцо Бленджини разчита на хомогения си състав, с който започна участието в Лигата на нациите. Младият Жасмин Величков зае мястото на Георги Татаров от турнира в Любляна.

Двубоят е изключително важен за България и за Полша, които се стремят към участие във финалния турнир в Китай, за който ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът Китай.

Очаква се сериозна подкрепа в “Хофман Естейт” както за България, така и за Полша в Чикаго.

България все пак е взела гейм на Полша
България все пак е взела гейм на Полша

България и Полша вече изиграха един двубой в началото на сезона по време на турнира “Силезия къп”, в който Полша доминира категорично, но и двата тима играха без много от основните си волейболисти.

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