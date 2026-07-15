България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

Световните вицешампиони от България излизат тази вечер от 20:00 часа срещу лидера в световната ранглиста Полша в зала “Хофман Естейт” в Чикаго (САЩ) в първата си среща от третата седмица на Лигата на нациите в Група 8.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат 8-ата позиция към момента с 14 точки (5 победи, 3 загуби).

Полша е трета със 17 точки (6 победи, 2 загуби).

И двата отбора пристигнаха в Чикаго с възможно най-добрите си състави.

Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL

Никола Гърбич разчита на 5-имата си най-класни посрещачи: Вилфредо Леон, Александер Сливка, Артур Шалпук, Камил Семенюк и Томаш Форнал, който ще изиграе първите си пълноценни двубои в тазгодишното издание на VNL.

Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!

Джанлоренцо Бленджини разчита на хомогения си състав, с който започна участието в Лигата на нациите. Младият Жасмин Величков зае мястото на Георги Татаров от турнира в Любляна.

Двубоят е изключително важен за България и за Полша, които се стремят към участие във финалния турнир в Китай, за който ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът Китай.

Очаква се сериозна подкрепа в “Хофман Естейт” както за България, така и за Полша в Чикаго.

България все пак е взела гейм на Полша

България и Полша вече изиграха един двубой в началото на сезона по време на турнира “Силезия къп”, в който Полша доминира категорично, но и двата тима играха без много от основните си волейболисти.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google