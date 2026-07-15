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Дери Сити дал 1,4 млн. паунда в подобрение, което може да е от голяма полза за ЦСКА

  • 15 юли 2026 | 12:41
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ЦСКА няма да играе с Дери Сити на терен с изкуствена трева, а на чисто ново игрище, чийто ремонт е завършил преди няколко седмици. “Червените” победиха северноирландците с 3:2 в първи мач от първия предварителен кръг на Лига Европа и утре предстои реванш на “Брендиуел”.

До миналия месец теренът бе с изкуствена тревна настилка, но след извършен ремонт на стойност 1,4 млн. паунда тя е подменена с тревно-хибридна. Това наложи Дери временно да домакинства на друг стадион.

Теренът се състои от 95% естествена трева и 5% изкуствени влакна, които се зашиват машинно в дълбочина, за да стабилизират кореновата система.

Новото покритие отговаря на най-високите стандарти на ФИФА. Заедно с хибридната трева беше инсталирана изцяло нова, високотехнологична подземна дренажна и поливна система за бързо оттичане на водата при обилни дъждове.

Първият официален мач на новия хибриден терен се проведе на 26 юни 2026 г., когато Дери Сити прие състава на Дрогхеда Юнайтед в среща от местното първенство. Това означава, че футболистите на ЦСКА ще играят на чисто нов, висок клас хибриден терен, а не на изкуствено игрище, което със сигурност щеше да затрудни футболистите на “червените”.

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