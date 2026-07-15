Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

Представителният тим на ЦСКА замина за двубоя реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити днес от 10:30 ч. с полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Преди да се качат в самолета, спортният директор Бойко Величков разговаря с представителите на медиите и коментира случая с отказаните визи на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг.

ЦСКА тръгна за реванша с Дери без Лапоухов и Ебонг

"Заминаваме с нужната сериозност, за да довършим работата си. Надявам се и с нуждата концентрация въпреки проблемите, които имаме. Обяснението е чисто политически. Свършихме всичко, подавайки всички необходими документи. УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно. Това е проблем за нас в този момент. Ясно е, че причината е, че те принадлежат към определена националност. Иска ми се да сме готови и да го приемем като една трудност, с която трябва задължително да се справим. Най-важното е да продължим".

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