Предстоят още 4 мача от първия квалификационен кръг в ШЛ

Днес ще се изиграят още 4 мача от първия квалификационен кръг в Шампионската лига. Левкси ще научи следващия си съперник, след като елиминира Борац (Баня Лука). Това почти сигурно ще е Университатя (Крайова). Румънският първенец разгроми с 4:1 МЛ Витебск като гост и едва ли ще има проблеми в реанша.

Бисен от Люксембург ще посрещне Клаксвик от Фарьорските острови с пасив от един гол. Очакванията на букмейкърите са за равностоен двубой, в който и двата тима имат шансове за краен успех.

Албанският Егнатия ще е домакин на Петрокуб от Молдова. Първата среща завърши 1:1, което обещава оспорван реванш. Все пак, в ролята на фаворит ще са албанците.

Сутиеска ще се опита да поднесе изненада, като елиминира Кайрат, който през миналия сезон игра в основната фаза на турнира. Преди седмица казахстанският шампион се наложи с 2:1 у дома.

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