Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига - квалификации
  3. Предстоят още 4 мача от първия квалификационен кръг в ШЛ

Предстоят още 4 мача от първия квалификационен кръг в ШЛ

  • 15 юли 2026 | 07:40
  • 139
  • 0
Предстоят още 4 мача от първия квалификационен кръг в ШЛ

Днес ще се изиграят още 4 мача от първия квалификационен кръг в Шампионската лига. Левкси ще научи следващия си съперник, след като елиминира Борац (Баня Лука). Това почти сигурно ще е Университатя (Крайова). Румънският първенец разгроми с 4:1 МЛ Витебск като гост и едва ли ще има проблеми в реанша.

Бисен от Люксембург ще посрещне Клаксвик от Фарьорските острови с пасив от един гол. Очакванията на букмейкърите са за равностоен двубой, в който и двата тима имат шансове за краен успех.

Албанският Егнатия ще е домакин на Петрокуб от Молдова. Първата среща завърши 1:1, което обещава оспорван реванш. Все пак, в ролята на фаворит ще са албанците.

Сутиеска ще се опита да поднесе изненада, като елиминира Кайрат, който през миналия сезон игра в основната фаза на турнира. Преди седмица казахстанският шампион се наложи с 2:1 у дома.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

  • 15 юли 2026 | 05:06
  • 1709
  • 1
Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

  • 15 юли 2026 | 06:25
  • 700
  • 0
Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

  • 15 юли 2026 | 05:58
  • 1257
  • 0
Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

  • 15 юли 2026 | 03:09
  • 1066
  • 0
Кубарси: Ние сме като семейство

Кубарси: Ние сме като семейство

  • 15 юли 2026 | 05:31
  • 1055
  • 0
Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

  • 15 юли 2026 | 02:50
  • 1250
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 145349
  • 602
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 81449
  • 533
България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 07:01
  • 4645
  • 1
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 45412
  • 77
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 11142
  • 26
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 21954
  • 18