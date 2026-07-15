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ФК Рилци започва довечера

  • 15 юли 2026 | 09:53
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ФК Рилци започва довечера

Рилци (Добрич) се събира тази вечер в 19:30 часа за начало на подготовката си. 22 футболисти ще се включат в първото занимание. Отборът ще тренира на своя стадион до старта на предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Там ще играе и приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, добричкия тим ще излезе за мач от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

19 юли: Рилци (Добрич) – Добруджански спортист (Стефан Караджа)

25 юли: Рилци (Добрич)Олимпик (Варна)

29 юли: Рилци (Добрич)Черноморец (Балчик)

1 август: Рилци (Добрич)Доростол (Силистра)

8 август: Рилци (Добрич)Ботев (Нови пазар)

15 август купа на Аматьорската лига: Рилци (Добрич) – жребий ще определи съперника

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