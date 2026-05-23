Волов Шумен 2007 громи Рилци в мач продължил половин полувреме

Волов Шумен 2007 отнесе гостуващия Рилци (Добрич) с 6:0. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тя продължи до средата на първото полувреме, когато съдията даде последен съдийски сигнал. Тогава гостите останаха със седем футболисти на терена. Те се явиха за двубоя с единадесеторка и една резерва. Сред тях, някои започнаха мача контузени. В хода му обаче напуснаха терена. Попаденията реализираха Любомир Маринов в 6-ата минута, Боян Димов в 11-а, Димитър Игнатовски - 19-а, Румен Николов - 21-а, Игнатовски – 23-а и пак Николов – 26-а минута.