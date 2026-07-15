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ЦСКА тръгна за реванша с Дери без Лапоухов и Ебонг

  • 15 юли 2026 | 08:54
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ЦСКА отпътува днес за Северна Ирландия за реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа, но без двамата си беларуски национали Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг.

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Причината остава липсата на необходимите британски визи, които към момента все още не са издадени от компетентните власти. Въпреки че "червените" са подали всички необходими документи в срок, казусът не е намерил разрешение и двамата футболисти не успяха да се присъединят към отбора за пътуването.

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Още вчера от клуба съобщиха, че са информирали всички компетентни български институции, както и УЕФА, за възникналата ситуация. От ЦСКА подчертаха, че са изпълнили всички административни изисквания, но забавянето не зависи от тях.

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