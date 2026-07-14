Бивш кондиционен треньор на ЦСКА, Левски и България започна в Торино

Бившият кондиционен треньор на ЦСКА, Левски и националния отбор на България Роко Перота започна работа в Торино. 45-годишният специалист е част от щаба на някогашния италиански национал Иняцио Абате ще води "биковете" през новия сезон в Серия "А".

Перота ще отговаря за физическата подготовка на 7-кратните шампиони, като между 2012 и 2024 г. той изпълняваше тази роля на стадион "Българска армия". След кратък период в Кипър, италианецът се завърна у нас и за 1 г. работи с националите, а сетне беше година и половина в Левски. Последва дълъг престой на кондиционния специалист в Емполи, където той получи много добри оценки за своята работа.

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